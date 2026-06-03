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Ninja - Barbecue & Fumaisons au Woodfire

Turckheim stéphanie De

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LE LIVRE OFFICIEL SPECIAL BARBECUE ET FUMAISONS POUR LE WOODFIRE NINJA. Avec votre WOODFIRE NINJA®, vous pourrez griller, rôtir, frire et fumer viandes, poissons et légumes et aussi réaliser des pizzas et autres tartes tout en retrouvant les saveurs fumées et de feu de bois d'un barbecue traditionnel. DECOUVREZ 70 RECETTES POUR DES BBQ PARTY REUSSIES DE L'APERO AUX DESSERTS : Côtes de porc caramélisées et aubergines grillées - Souris d'agneau, ail, thym, romarin et tomates - Dos de cabillaud, chorizo et tomates cerise en grappes - Poulpe grillé et crème de feta citronnée - Betteraves fumées en salade avec labneh aux herbes - Légumes d'été en hérisson - Tarte flambée - Pinsas aux légumes d'été - Crostinis de chèvre chaud à la poitrine fumée - Abricots au sirop de verveine et sorbet vanille

Par Turckheim stéphanie De
Chez Hachette

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Auteur

Turckheim stéphanie De

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

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Ninja - Barbecue & Fumaisons au Woodfire

Turckheim stéphanie De

Paru le 03/06/2026

160 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017322184
9782017322184
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