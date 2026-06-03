Ninja - Barbecue & Fumaisons au Woodfire

LE LIVRE OFFICIEL SPECIAL BARBECUE ET FUMAISONS POUR LE WOODFIRE NINJA. Avec votre WOODFIRE NINJA®, vous pourrez griller, rôtir, frire et fumer viandes, poissons et légumes et aussi réaliser des pizzas et autres tartes tout en retrouvant les saveurs fumées et de feu de bois d'un barbecue traditionnel. DECOUVREZ 70 RECETTES POUR DES BBQ PARTY REUSSIES DE L'APERO AUX DESSERTS : Côtes de porc caramélisées et aubergines grillées - Souris d'agneau, ail, thym, romarin et tomates - Dos de cabillaud, chorizo et tomates cerise en grappes - Poulpe grillé et crème de feta citronnée - Betteraves fumées en salade avec labneh aux herbes - Légumes d'été en hérisson - Tarte flambée - Pinsas aux légumes d'été - Crostinis de chèvre chaud à la poitrine fumée - Abricots au sirop de verveine et sorbet vanille