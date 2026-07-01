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Croisière avec une infirmière ; Une délicate mission

Kate Hardy, Amy Ruttan

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Croisière avec une infirmière, Amy Ruttan Thatcher apprécie son travail de médecin sur ce bateau qui vogue vers l'Alaska. Ici, tout le monde ignore qu'il est duc. Ici, tout est sous contrôle. Du moins jusqu'à ce que la nouvelle infirmière qu'il a recrutée monte à bord... en robe de mariée ! Bien que sidéré par l'entrée fracassante de la belle Lacey qui vient de fuir son mariage, il décide de lui laisser une chance... Une délicate mission, Kate Hardy Nate Townsend est vraiment le plus désagréable de tous ses collègues ! Pourtant Erin, fine psychologue, comprend vite que sous cette attitude arrogante se cache une blessure secrète... Alors quand Nate lui confie qu'il rencontre des problèmes avec Caitlin, sa fille, elle n'hésite pas à lui proposer son aide ! Mais bientôt, à force de côtoyer Nate et Caitlin, le doute s'empare d'Erin. N'est-elle pas en train de tisser des liens trop étroits avec Nate ? Romans réédités

Par Kate Hardy, Amy Ruttan
Chez Harlequin

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Auteur

Kate Hardy, Amy Ruttan

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Croisière avec une infirmière ; Une délicate mission

Kate Hardy, Amy Ruttan

Paru le 01/07/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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