Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Pour un instant au paradis ; Mariage à Thunder Ridge ; Une séduisante revanche

Michelle Celmer, Katie Meyer, Wendy Warren

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour un instant au paradis, Katie Meyer En route pour Paradise Isle, Dominic sauve un chien errant et le conduit au cabinet vétérinaire de la petite ville. Jillian Everett, la charmante assistante qui les accueille, lui et son protégé, fait aussitôt battre son coeur. Mais Dominic ne peut lui révéler le véritable motif de sa présence sur l'île, et encore moins qu'ils appartiennent à deux clans ennemis... Mariage à Thunder Ridge, Wendy Warren " Willa, veux-tu m'épouser ? " Comme tous les jours, quand il se rend dans la boutique où elle travaille, Derek Neel lui fait la même demande. Et, comme tous les jours, Willa refuse de lier son destin à celui du séduisant shérif de Thunder Ridge. Car, malgré les sentiments que Derek lui inspire, elle cache un terrible secret. Jamais elle ne pourra lui offrir la famille qu'il mérite... Une séduisante revanche, Michelle Celmer Sous le regard accusateur d'Emilio Suarez, Isabelle a l'impression de sentir son coeur se briser. Bien sûr, elle savait que demander de l'aide à cet homme d'affaires serait une démarche humiliante, mais elle ne s'était pas attendue à un tel mépris... Mais le pire, c'est qu'en sa présence, elle réalise que malgré toutes ces années, elle n'a jamais cessé d'aimer Emilio... Romans réédités

Par Michelle Celmer, Katie Meyer, Wendy Warren
Chez Harlequin

|

Auteur

Michelle Celmer, Katie Meyer, Wendy Warren

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour un instant au paradis ; Mariage à Thunder Ridge ; Une séduisante revanche par Michelle Celmer, Katie Meyer, Wendy Warren

Commenter ce livre

 

Pour un instant au paradis ; Mariage à Thunder Ridge ; Une séduisante revanche

Michelle Celmer, Katie Meyer, Wendy Warren

Paru le 01/07/2026

480 pages

Harlequin

8,93 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280531672
9782280531672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.