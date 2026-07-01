Pour un instant au paradis ; Mariage à Thunder Ridge ; Une séduisante revanche

Pour un instant au paradis, Katie Meyer En route pour Paradise Isle, Dominic sauve un chien errant et le conduit au cabinet vétérinaire de la petite ville. Jillian Everett, la charmante assistante qui les accueille, lui et son protégé, fait aussitôt battre son coeur. Mais Dominic ne peut lui révéler le véritable motif de sa présence sur l'île, et encore moins qu'ils appartiennent à deux clans ennemis... Mariage à Thunder Ridge, Wendy Warren " Willa, veux-tu m'épouser ? " Comme tous les jours, quand il se rend dans la boutique où elle travaille, Derek Neel lui fait la même demande. Et, comme tous les jours, Willa refuse de lier son destin à celui du séduisant shérif de Thunder Ridge. Car, malgré les sentiments que Derek lui inspire, elle cache un terrible secret. Jamais elle ne pourra lui offrir la famille qu'il mérite... Une séduisante revanche, Michelle Celmer Sous le regard accusateur d'Emilio Suarez, Isabelle a l'impression de sentir son coeur se briser. Bien sûr, elle savait que demander de l'aide à cet homme d'affaires serait une démarche humiliante, mais elle ne s'était pas attendue à un tel mépris... Mais le pire, c'est qu'en sa présence, elle réalise que malgré toutes ces années, elle n'a jamais cessé d'aimer Emilio... Romans réédités