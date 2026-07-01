Un été si sexy ; Audacieux fantasmes ; Brûlante tentation

Un été si sexy, Marie Donovan Si Cara est revenue en Grèce, c'est par amitié pour Athena, et pas pour les plages de sable fin ni les hommes sublimes : elle connaît trop le charme empoisonné de ces derniers... Mais face au magnétique Yannis Petrides, elle oublie toute prudence et n'a plus qu'une envie : se laisser aller entre ces bras puissants, capables, elle le pressent, de la mener sur les chemins de la volupté... Audacieux fantasmes, Kristin Hardy Trish regarde les soubrettes et les courtisanes autour d'elle. Elle n'a rien à faire ici, costumée en dominatrice. Autant fuir la fête avant que sa tenue n'éveille de dangereux fantasmes chez certains invités... Mais alors qu'elle s'éclipse, elle remarque un convive dont les yeux, derrière un loup d'argent, semblent la transpercer. Et soudain, le désir de cet homme la submerge à son tour... Brûlante tentation, Colleen Collins " Je vais m'occuper de ton plaisir, Kathryn. " Kathryn soutient le regard de Coy. Elle doit oublier le désir qu'il lui inspire : cet homme est son rival. Depuis qu'ils sont arrivés à Ocean Beach, le lieu paradisiaque où leur rédacteur en chef les a envoyés en reportage, elle joue avec le feu. Et elle est maintenant sur le point de s'y brûler... Romans réédités