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#Roman francophone

Escales amoureuses

Rebecca Winters, Vivienne Wallington

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Rendez-vous à Venise, Vivienne Wallington Venise : c'est là que, quatre ans plus tôt, Annabelle a rencontré et épousé Simon. Avant leur brutale séparation. Aujourd'hui, elle est de retour dans cette ville qui lui rappelle leurs baisers. Soudain, une silhouette familière apparaît. Simon ! Annabelle reste figée. Est-ce un hasard ? Ou regrette-t-il lui aussi leur amour fou ? Un avenir à construire, Rebecca Winters En voyage d'affaires en France afin d'y acheter les meilleurs vins, Rachel tombe sous le charme de Luc Chartier, un séduisant viticulteur. Après une intense nuit de passion, elle réalise qu'elle attend un bébé ! Mais alors qu'elle est sur le point de se confier à Luc, Rachel découvre qu'il est toujours amoureux de son ex-femme... L'amant de Tolède, Rebecca Winters Lors de son séjour en Espagne, Jillian tombe éperdument amoureuse de Remigio, un homme fier et passionné. Dans ses bras, elle vit des instants magiques et se prend à rêver de tout abandonner pour commencer une nouvelle vie à ses côtés. Mais comment poursuivre leur histoire une fois cette parenthèse idyllique terminée ? Romans réédités

Par Rebecca Winters, Vivienne Wallington
Chez Harlequin

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Auteur

Rebecca Winters, Vivienne Wallington

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Escales amoureuses

Rebecca Winters, Vivienne Wallington

Paru le 01/07/2026

464 pages

Harlequin

8,90 €

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