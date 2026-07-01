La fille cachée du comte

Champagne, 1 173 Les événements s'enchaînent trop vite pour Claire. Alors qu'elle s'était toujours crue orpheline, sir Arthus, un fier chevalier, lui apprend qu'elle est en fait la fille illégitime du comte Myrrdin. Ce qui fait d'elle... une lady ! A présent, il souhaite la conduire auprès de son père, en Bretagne. Même si elle devrait se concentrer sur la nouvelle vie qui l'attend, Claire ne peut s'empêcher d'être troublée par la perspective de ces longues semaines de voyage auprès d'un homme si séduisant. Hélas, malgré l'attirance qu'elle croit lire dans les yeux du chevalier, jamais elle ne pourra prétendre à un tel époux. Car un nouveau nom ne suffira pas à effacer son lourd secret... Roman réédité