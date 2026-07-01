Crime parfait ; Survivre à tes côtés

Crime parfait, K. D. Richards " Mon père a été condamné pour meurtre. " Les iris violets de Chelsea Harper bouleversent Travis alors qu'elle lui explique son combat pour innocenter son père. Personne ne croit la jeune institutrice, pas même Travis. Mais, lorsqu'elle échappe de peu à une tentative d'assassinat, le détective privé commence à douter... Essayerait-on de la faire taire ? Ne supportant pas de savoir Chelsea en danger, Travis décide de l'aider. Survivre à tes côtés, Nichole Severn Sayles, ranger du parc national de Zion, tente de se reconstruire après un drame l'ayant marquée à jamais. Quand l'agent Elias Broyles la choisit pour pister un tueur, elle refuse d'abord. Elle ne supporte pas sa présence et doute qu'il soit prêt à affronter la nature hostile. Pourtant, malgré leurs conflits incessants, Elias et Sayles doivent s'allier lorsque l'enfer se déchaîne et que le tueur se retourne contre eux.