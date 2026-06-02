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A la poursuite du temps perdu

Delphine Rubin, Jean-François Rubin

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Après l'agitation de ses deux premières aventures, la fée Gouttelette aspire à une période de calme au bord de sa rivière sous son arbre préféré. Pourtant un curieux voisin des plus bruyants va troubler son repos et la faire partir malgré elle dans un périple à travers le temps. Un retour dans l'histoire de l'Art, et au fil de l'eau. Obstacles, péripéties, découvertes et rencontres font du voyage une initiation à la force et à la richesse de l'Art et de la nature. Après le conte, les e ? tapes du voyage de Gouttelette sont expliquées et illustrées en détails par le texte et la photographie. Un livre en association avec La Maison de la Rivière.

Par Delphine Rubin, Jean-François Rubin
Chez Rossolis

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Auteur

Delphine Rubin, Jean-François Rubin

Editeur

Rossolis

Genre

Eveil de la foi

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A la poursuite du temps perdu

Delphine Rubin, Jean-François Rubin

Paru le 02/06/2026

96 pages

Rossolis

18,00 €

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Scannez le code barre 9782940840045
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