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#Roman jeunesse

Le jardin aux acacias

Elise Blaque

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"Maman, je m'ennuie". Voilà le problème de Max, qui entre bientôt en sixième. C'est décidé, il passera ses mercredis chez papi Jean ! Mais dans la grande maison remplie de souvenirs, les secondes ne semblent pas vouloir s'écouler. Sans jouets ni écrans, Max va devoir faire preuve d'inventivité. Aux côtés de ce grand-père solitaire qui vit au rythme de son jardin, il pourrait bien découvrir, peu à peu, une nouvelle manière d'observer le monde. Des secrets, aussi, cachés derrière les sourires... Et si, finalement, c'était à Max de venir en aide à papi Jean ? Alerte coup de coeur ! Un récit intergénérationnel important et un bijou d'émotions.

Par Elise Blaque
Chez Editions Didier

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Auteur

Elise Blaque

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le jardin aux acacias

Elise Blaque

Paru le 01/07/2026

160 pages

Editions Didier

13,90 €

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