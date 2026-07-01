Le jardin aux acacias

"Maman, je m'ennuie". Voilà le problème de Max, qui entre bientôt en sixième. C'est décidé, il passera ses mercredis chez papi Jean ! Mais dans la grande maison remplie de souvenirs, les secondes ne semblent pas vouloir s'écouler. Sans jouets ni écrans, Max va devoir faire preuve d'inventivité. Aux côtés de ce grand-père solitaire qui vit au rythme de son jardin, il pourrait bien découvrir, peu à peu, une nouvelle manière d'observer le monde. Des secrets, aussi, cachés derrière les sourires... Et si, finalement, c'était à Max de venir en aide à papi Jean ? Alerte coup de coeur ! Un récit intergénérationnel important et un bijou d'émotions.