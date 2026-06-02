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Les meilleures randonnées d'Eloise des Alpes au Jura

Carole Pierrehumbert Heuri

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Ce cinquième volume de la série des Randonnées d'Eloise est né parce que j'ai pris conscience que les itinéraires que j'avais proposés dans les quatre précédents opus avaient, en près de quinze ans, évolués et qu'il était nécessaire de les mettre à jour. Les meilleures randonnées d'Eloïse des Alpes au Jura permettent de (re)découvrir des endroits originaux tant en plaine qu'en moyenne montagne dans chacun des cantons romands. Il regroupe seize itinéraires issus des quatre premiers volumes des Randonnées d'Eloise, tous revus et illustrés avec de nouvelles photos, auxquels j'ai ajouté quatre itinéraires inédits situés dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, du Jura et du Valais. Les itinéraires proposés sont tous réalisables avec une poussette tout-terrain et sont accessibles en transports publics. Les parcours proposés ont des distances allant de 1, 5 km à 7, 5 km et sont majoritairement circulaires. De plus, j'ai rajouté une capsule à l'attention des propriétaires de chien traitant de l'obligation ou pas pour leur compagnon à quatre pattes d'être tenu en laisse, de la possibilité offerte à ces derniers de s'ébrouer dans un plan d'eau, ainsi que de la présence de poubelles dédiées sur le parcours. Outre ces itinéraires inédits, la grande nouveauté de ce cinquième volume est la contribution de celle à qui ces guides doivent leur titre : ma fille, Eloïse. Désormais biologiste et ethnologue, elle vous propose des carnets thématiques sur la formation des tourbières et sur certaines particularités méconnues et surprenantes des plantes carnivores ou de leurs cousines plus pacifiques. N'hésitez plus, partez à la découverte des merveilles proches de chez vous.

Par Carole Pierrehumbert Heuri
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Carole Pierrehumbert Heuri

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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Les meilleures randonnées d'Eloise des Alpes au Jura

Carole Pierrehumbert Heuri

Paru le 02/06/2026

152 pages

Editions Slatkine

25,00 €

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