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Le Maître du jeu

John Grisham

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Celeste Wood a perdu son mari d'un cancer du poumon. Déterminée à faire payer les industriels du tabac américains, elle fait appel à maître Wendall Rohr, brillant avocat émérite, et leur intente un procès. En face, la défense est solide : des techniciens de pointe sont guidés par un homme prêt à tout pour gagner. L'enjeu ? Eviter à tout prix d'être reconnus coupables de la mort du fumeur, sous peine de risquer une avalanche de procès et la banqueroute. Au milieu, les jurés, qui ont chacun des secrets et des familles à protéger ; autant de faiblesses à exploiter pour les lobbyistes acharnés du camp adverse. Parmi eux, Nicholas Easter, celui dont personne ne s'est méfié. Sera-t-il le maître du jeu ? John Grisham au coeur de la lutte anti-tabac. Un thriller comme d'habitude impeccable. Le Figaro magazine. Dès la première page, l'écrivain nous plonge au milieu d'une action dont chaque minute est le reflet du système judiciaire étasunien. Le Parisien. Le Maître du jeu a été librement adapté au cinéma par Gary Fleder en 2003, avec John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman et Rachel Weisz dans les rôles principaux. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patrick Berthon.

Par John Grisham
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

John Grisham

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Le Maître du jeu

John Grisham

Paru le 01/07/2026

600 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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