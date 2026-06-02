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#Polar

Les bleus du silence

S. J. Brennan

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Elle croyait qu'elle ne pourrait plus jamais aimer. Il pensait ne pas mériter d'être sauvé. Rose a fui un passé douloureux, échappant aux griffes d'un homme qui l'a dépouillée de sa liberté. Morgan sort tout juste de prison, condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, rejeté par une ville qui voit en lui un monstre. Deux inconnus. Deux âmes marquées par la souffrance. Une maison héritée, un mouchoir tendu, des gestes simples, mais qui bouleversent leur destin. Dans le silence du Dakota du Nord, Rose et Morgan tentent de se reconstruire, chacun portant des cicatrices invisibles. Ensemble, ils découvrent la force du pardon, de l'espoir et de l'amour. Mais certaines blessures ne se referment pas si facilement. Et parfois, les fantômes du passé resurgissent, plus puissants que jamais. Parviendront-ils à dépasser leurs douleurs pour embrasser un amour qui pourrait tout changer ?

Par S. J. Brennan
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

S. J. Brennan

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

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Les bleus du silence

S. J. Brennan

Paru le 02/06/2026

378 pages

Editions Sharon Kena

21,50 €

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