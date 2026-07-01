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#Roman francophone

Des jardins secrets remplis d'orties

Dominique Bertrand

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Au bord de l'abîme, Clara, desperate housewife délaissée par son mari, quitte sur un coup de tête son immense propriété en marbre de Carrare et échoue au Thank God, un relais routier en bordure du parc de La Vérendrye, au Québec. Elle y fait la connaissance de Richard, camionneur, lui aussi écorché vif. Dans une chambre minable, ces deux êtres qui n'étaient pas destinés à se rencontrer vont renaître de leurs cendres. Avec les moyens du bord, ils règleront sans scrupules leurs comptes avec la vie, tout en prenant sous leur aile Symone, la jeune serveuse de l'établissement victime de violences conjugales. Entre un faon orphelin et une poignée de monstres lubriques, la langue à la fois sensible et truculente de Dominique Bertrand nous emporte dans une intrigue digne d'un film des frères Coen où la férocité rivalise avec l'humour et la tendresse.

Par Dominique Bertrand
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Dominique Bertrand

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Des jardins secrets remplis d'orties

Dominique Bertrand

Paru le 01/07/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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