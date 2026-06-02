Cré(m)ation

"Dieu contempla sa création et en fut satisfait" Le Genèse Des hommes d'Eglise exécutés dans d'atroces souffrances. Des mises en scène cruelles et démoniaques. Un meurtrier diabolique... Dérives religieuses, douleurs et châtiments : quand le Mal s'invite dans la maison du Seigneur, le capitaine Darros et son équipe doivent faire preuve de rationalité pour ne pas sombrer dans l'inconcevable. Si l'enfer vous ouvrait ses portes, seriez-vous prêt à vendre votre âme au diable ? Après TAO et OCCISUM, Olivier PATRY signe, avec CRE(M)ATION, le dernier opus de sa Trilogie du 36. Considérant l'écriture comme un droit de parole donné à son imaginaire, il navigue, au travers de ses romans, dans la tradition des polars sombres.