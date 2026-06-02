Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Cré(m)ation

Olivier Patry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Dieu contempla sa création et en fut satisfait" Le Genèse Des hommes d'Eglise exécutés dans d'atroces souffrances. Des mises en scène cruelles et démoniaques. Un meurtrier diabolique... Dérives religieuses, douleurs et châtiments : quand le Mal s'invite dans la maison du Seigneur, le capitaine Darros et son équipe doivent faire preuve de rationalité pour ne pas sombrer dans l'inconcevable. Si l'enfer vous ouvrait ses portes, seriez-vous prêt à vendre votre âme au diable ? Après TAO et OCCISUM, Olivier PATRY signe, avec CRE(M)ATION, le dernier opus de sa Trilogie du 36. Considérant l'écriture comme un droit de parole donné à son imaginaire, il navigue, au travers de ses romans, dans la tradition des polars sombres.

Par Olivier Patry
Chez Des livres et du Rêve

|

Auteur

Olivier Patry

Editeur

Des livres et du Rêve

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cré(m)ation par Olivier Patry

Commenter ce livre

 

Cré(m)ation

Olivier Patry

Paru le 02/06/2026

392 pages

Des livres et du Rêve

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493472953
9782493472953
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.