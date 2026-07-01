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#Roman francophone

L'Aimante

Fabienne Pascaud

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Un homme et une femme. Une histoire d'amour singulière. L'héroïne, journaliste ambitieuse et douée, est âgée d'une vingtaine d'années. L'homme, charismatique, brillant, a seize ans de plus. Et elle le veut. A tout prix. Mais lequel ? Jusqu'à quelle folie, quel sacrifice de soi aller ? Face à sa résistance, elle décide d'avoir au moins un enfant de l'homme aimé. Elle l'élèvera seule à une époque où cela ne se fait guère. Il se marie avec une autre. Il reviendra. Elle l'a toujours attendu. Malgré elle. Quand les choses seront consommées, longtemps après, faudra-t-il desserrer l'emprise ? L'héroïne est une amante. Une aimante. Une suppliante. Parfois une suppliciée volontaire. Et une guerrière. Quand vient le crépuscule de Louis, elle le garde pour elle. Leur relation s'inverse. Reclus près d'elle, malade, Il lui appartient. Pour toujours. Avec ce texte poignant, Fabienne Pascaud met à l'abri le souvenir de son amour hors norme. Raphaëlle Leyris, Le Monde des livres. Longue lettre de l'autrice à celui qui devint finalement son mari, L'Aimante est un récit qui fascine, captive, intrigue, bouleverse. Olivia de Lamberterie, Elle.

Par Fabienne Pascaud
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Fabienne Pascaud

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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L'Aimante

Fabienne Pascaud

Paru le 01/07/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Scannez le code barre 9782253248644
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