Un prédateur perdu en forêt. Une créature dévorée par la vengeance. Une femme qui n'a jamais cessé d'attendre. Un duo contraint d'apprendre à survivre. Une enfant trop lucide. Dans ces territoires abandonnés, où exister devient une lutte, chaque personnage avance sur un fil instable, à la frontière de l'amour et de la violence, jusqu'à devoir renoncer à ce qui le rend humain. Il existe un moment où tout bascule... en voici les prémices. Changement de registre pour Alba Ombieri, qui réussit le défi avec brio. Elle nous entraîne dans un doux vertige, où la mise en abyme explore les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Arpenter son chemin, c'est la promesse d'aimer s'y perdre.