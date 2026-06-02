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Prémices

Alba Ombieri

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Un prédateur perdu en forêt. Une créature dévorée par la vengeance. Une femme qui n'a jamais cessé d'attendre. Un duo contraint d'apprendre à survivre. Une enfant trop lucide. Dans ces territoires abandonnés, où exister devient une lutte, chaque personnage avance sur un fil instable, à la frontière de l'amour et de la violence, jusqu'à devoir renoncer à ce qui le rend humain. Il existe un moment où tout bascule... en voici les prémices. Changement de registre pour Alba Ombieri, qui réussit le défi avec brio. Elle nous entraîne dans un doux vertige, où la mise en abyme explore les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Arpenter son chemin, c'est la promesse d'aimer s'y perdre.

Par Alba Ombieri
Chez Des livres et du Rêve

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Auteur

Alba Ombieri

Editeur

Des livres et du Rêve

Genre

Romans noirs

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Prémices

Alba Ombieri

Paru le 02/06/2026

170 pages

Des livres et du Rêve

17,00 €

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Scannez le code barre 9782493472915
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