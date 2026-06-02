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Tomber amoureux de sa vie et de ses projets

Victor Morris

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Et si vous pouviez réussir sans vous épuiser ? Fatigué des injonctions à "hustler" plus fort, plus vite, plus longtemps ? Et si le vrai succès passait par un chemin radicalement différent : celui de l'alignement entre vos ambitions et votre être profond ? Victor Morris, co-fondateur de la communauté "Ame d'Entrepreneur" , vous invite à une réconciliation puissante : celle de la spiritualité et de l'ambition. Dans ce guide pas à pas, il dessine une voie alternative où le succès ne se construit plus au détriment de soi. Ce que ce livre va transformer chez vous : - Réenchanter votre quotidien d'entrepreneur, même dans les moments difficiles - Réussir sans vous oublier, sans vous abîmer, sans trahir vos valeurs - Agir avec conscience, clarté et authenticité dans chaque décision - Transformer vos projets professionnels en véritable expression de qui vous êtes A travers un mélange subtil d'introspection guidée, de rituels et d'un journal de bord intégré, vous disposez enfin d'une méthode concrète pour faire de votre activité une aventure aussi passionnante que sereine. "Un compagnon de route indispensable pour faire de sa vie professionnelle une aventure aussi passionnante que sereine". Que vous soyez entrepreneur en reconversion, freelance, solopreneur ou dirigeant, ce livre est la bulle de bien-être et l'outil de croissance qui manquait à votre bibliothèque. Il est temps de donner du souffle à vos ambitions.

Par Victor Morris
Chez Prochain Chapitre

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Auteur

Victor Morris

Editeur

Prochain Chapitre

Genre

Carrière et réussite

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Tomber amoureux de sa vie et de ses projets

Victor Morris

Paru le 02/06/2026

190 pages

Prochain Chapitre

22,90 €

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