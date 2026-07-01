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#Roman jeunesse

Le gang de minuit

David Walliams

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Quand sonnent les douze coups de minuit, la plupart des enfants sont déjà endormis. Pas ceux du Gang de Minuit... Pour eux, l'aventure ne fait que commencer ! Cinq enfants admis dans un inquiétant service pédiatrique forment ce gang extravagant. Tom, parmi eux, se heurte dès son arrivée à l'hôpital à un brancardier lugubre qui, à côté de l'abominable infirmière cheffe, a pourtant tout d'un agneau innocent... Heureusement les amis du gang sont là pour s'épauler et faire à eux tous que l'aventure soit magique et les rêves deviennent réalité ! à partir de 8 ans.

Par David Walliams
Chez Albin Michel

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Auteur

David Walliams

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le gang de minuit

David Walliams trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 01/07/2026

512 pages

Albin Michel

7,90 €

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