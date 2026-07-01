Le gang de minuit

Quand sonnent les douze coups de minuit, la plupart des enfants sont déjà endormis. Pas ceux du Gang de Minuit... Pour eux, l'aventure ne fait que commencer ! Cinq enfants admis dans un inquiétant service pédiatrique forment ce gang extravagant. Tom, parmi eux, se heurte dès son arrivée à l'hôpital à un brancardier lugubre qui, à côté de l'abominable infirmière cheffe, a pourtant tout d'un agneau innocent... Heureusement les amis du gang sont là pour s'épauler et faire à eux tous que l'aventure soit magique et les rêves deviennent réalité ! à partir de 8 ans.