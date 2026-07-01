Je serai ton île

Quand l'amour surgit alors qu'on ne s'y attend pas "Etrange et solitaire" , voilà comment les gens me perçoivent. Moi, je me sens surtout incomprise. Le divorce de mes parents et le déménagement n'arrangent rien. Heureusement, il me reste le dessin... et peut-être ce garçon dont j'ai trouvé le numéro dans un livre. On s'écrit (très) souvent. Pas de photo, pas d'appel, pas de rencontre. Ce sont les règles. Et ça me convenait très bien, jusqu'à ce que mes sentiments en décident autrement !