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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Je serai ton île

Mathilde Paris

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Quand l'amour surgit alors qu'on ne s'y attend pas "Etrange et solitaire" , voilà comment les gens me perçoivent. Moi, je me sens surtout incomprise. Le divorce de mes parents et le déménagement n'arrangent rien. Heureusement, il me reste le dessin... et peut-être ce garçon dont j'ai trouvé le numéro dans un livre. On s'écrit (très) souvent. Pas de photo, pas d'appel, pas de rencontre. Ce sont les règles. Et ça me convenait très bien, jusqu'à ce que mes sentiments en décident autrement !

Par Mathilde Paris
Chez Albin Michel

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Auteur

Mathilde Paris

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

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Je serai ton île

Mathilde Paris

Paru le 01/07/2026

304 pages

Albin Michel

15,90 €

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Scannez le code barre 9782226508751
9782226508751
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