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La Couleur des Fleurs et Musique

Maurice Mallet

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Le texte propose à la fois un récit autobiographique et une réflexion sur les relations possibles entre musique, couleurs et perception artistique. Il commence par l'évocation d'une enfance dans le Paris d'après-guerre, marquée par une vie modeste, les jeux de rue et les premières découvertes musicales. L'harmonica, offert par un ami, constitue une première approche de la musique, jouée dans la rue à la tombée du soir. Peu à peu, la pratique musicale se développe, notamment grâce à la guitare et à des rencontres déterminantes avec d'autres musiciens. Cette pratique mène à une formation plus structurée, incluant des études musicales et une réflexion théorique sur la relation entre les sons et les couleurs. La réflexion centrale du texte examine l'idée d'une correspondance entre phénomènes sonores et phénomènes visuels. A partir d'observations personnelles par exemple l'apparition de couleurs dans la vibration d'une corde et d'un rapprochement mathématique entre fréquences musicales et lumineuses, l'auteur explore les analogies possibles entre musique et perception chromatique. Cette recherche s'inspire également d'idées développées par certains compositeurs, notamment autour des modes et des couleurs associées aux accords. Le texte souligne cependant qu'il ne s'agit pas d'une équivalence scientifique stricte mais plutôt d'une proximité perceptive : "Une ressemblance ! Pas une exactitude, une ressemblance". Dans une seconde étape, l'analyse se tourne vers une oeuvre visuelle composée de fleurs suspendues. Les couleurs observées dans cette installation deviennent le point de départ d'une série de notes musicales sélectionnées subjectivement. Vingt-huit notes sont ainsi identifiées et envisagées comme une matière sonore susceptible d'inspirer une composition. L'idée n'est pas de produire un système fermé mais d'offrir un matériau ouvert à l'interprétation. Comme le suggère le texte, "liberté à l'artiste de se laisser guider par la matière" . L'ensemble du texte se conclut sur une réflexion plus large sur la création artistique : même si l'on peut établir des correspondances théoriques entre sons et couleurs, seule l'imagination de l'artiste permet de transformer ces idées en oeuvre. La musique devient alors une manière d'organiser des sons pour faire émerger une expérience sensible, comparable à l'ouverture d'une fleur et à la diffusion de son parfum dans l'espace.

Par Maurice Mallet
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Maurice Mallet

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

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La Couleur des Fleurs et Musique

Maurice Mallet

Paru le 02/06/2026

54 pages

Editions de l'Onde

13,00 €

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