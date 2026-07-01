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La boîte à outils de la qualité

Florence Gillet-Goinard, Bernard Seno

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La Boîte à outils de la qualité propose 68 outils essentiels et immédiatement opérationnels pour toutes les étapes d'une démarche qualité : - pour engager un processus de certification ISO 9001 ou une démarche centrée client ; - pour déployer un management par les processus ; - pour dynamiser un système qualité déjà en place ; - pour assurer la conformité des produits et prestations. Les outils sont regroupés par thématiques et présentés de manière visuelle : une représentation graphique, l'essentiel, pourquoi et comment utiliser l'outil, ses avantages et les précautions à prendre, ainsi que des approfondissements et des cas pratiques. Cette 5e édition est entièrement mise à jour et présente plusieurs nouveaux outils récemment apparus (check-lists, poka yoke, logique ECD...).

Par Florence Gillet-Goinard, Bernard Seno
Chez Dunod

|

Auteur

Florence Gillet-Goinard, Bernard Seno

Editeur

Dunod

Genre

Qualité

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La boîte à outils de la qualité

Florence Gillet-Goinard, Bernard Seno

Paru le 01/07/2026

200 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100896554
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