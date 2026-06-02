Lexique bilingue de l'arabe des médias

Véritable outil pédagogique destiné à toute personne ayant acquis les bases de la langue arabe, ce lexique français-arabe a pour objectif de mettre à la disposition des lecteurs des outils pour accéder au monde des médias arabes. Les dossiers abordés traduisent tout à fait les préoccupations des sociétés arabes à l'heure de la mondialisation dans les domaines politique, économique, médiatique, environnemental, artistique, littéraire et culturel, mais aussi identitaire et religieux. Le classement thématique retenu dans cet ouvrage offre au lecteur, en fonction de ses besoins, la possibilité d'accéder rapidement et facilement à la langue des médias, qu'il s'agisse : - de concepts - de termes techniques - de phraséologies particulières - d'expressions courantes - de phrases extraites des médias arabes avec leurs équivalents ou leur traduction en français visant à donner corps et vie aux mots isolés. L'on trouvera systématiquement ces phrases dans les rubriques "en contexte" . Autant d'éléments qui permettront à chacun de comprendre la langue des médias et d'être en mesure d'exprimer un point de vue ou de développer une argumentation personnelle de la manière la plus authentique possible.