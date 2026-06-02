Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Apprendre à raisonner. Mathématiques. Cinquième

Mathieu Kieffer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec pour objectif d'apprendre à raisonner dès le plus jeune âge, cet ouvrage de mathématiques destiné à des élèves en classe de Cinquième est découpé en 15 chapitres constituant un ensemble cohérent et structuré. Il présente avec soin et précision des notions élémentaires et essentielles : - Les définitions sont clairement explicitées, illustrées et triturées afin de faciliter leur appropriation. - Les propositions et les théorèmes sont justifiés voire démontrés lorsque cela est possible. - Les liens entre les différents chapitres sont indiqués afin de saisir la cohérence de l'ensemble. - De nombreuses figures aident à la visualisation des notions et donc à la compréhension. - Des exercices entièrement corrigés entraînent le lecteur au raisonnement mathématique en lui apportant le plaisir de la réflexion.

Par Mathieu Kieffer
Chez Ellipses

|

Auteur

Mathieu Kieffer

Editeur

Ellipses

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apprendre à raisonner. Mathématiques. Cinquième par Mathieu Kieffer

Commenter ce livre

 

Apprendre à raisonner. Mathématiques. Cinquième

Mathieu Kieffer

Paru le 02/06/2026

236 pages

Ellipses

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340115958
9782340115958
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.