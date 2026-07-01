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#Roman francophone

L'Art d'être grand-père

Victor Hugo

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L'Art d'être grand-père (1877) est le testament poétique de Victor Hugo : à soixante-quinze ans, il écrit ses derniers vers. Entièrement dédié à ses petits-enfants Georges et Jeanne, le recueil marque une parenthèse intimiste au sein d'une oeuvre majoritairement engagée, et livre une ode à l'innocence enfantine. Longtemps méconnu, "L'Art d'être grand-père, dit Aragon, est un livre d'avenir". C'est qu'il ne s'agit pas seulement "d'obéir aux petits" et de sourire à leurs enfantillages : Hugo, parvenu à l'âge de savoir pardonner, se dévoile apaisé et plein d'espoir, lui "qu'un tout petit enfant rend tout à fait stupide".

Par Victor Hugo
Chez Flammarion

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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L'Art d'être grand-père

Victor Hugo

Paru le 01/07/2026

256 pages

Flammarion

7,40 €

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