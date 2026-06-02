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Français langue étrangère. Le FLE en jeux ! niveau A2

Bahja charlotte Royer

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Proposant une approche vivante et ludique du français langue étrangère, ce cahier a spécialement été conçu pour les adolescents et adultes faux débutants qui souhaitent progresser à leur rythme en s'amusant. Adapté pour un travail en autonomie ou en complément d'un cours, il comprend 18 thématiques organisées en courtes séquences divisées en trois étapes pour : - découvrir le vocabulaire de la vie quotidienne grâce à des petits imagiers illustrés avec une " fiche vocabulaire " - puis réviser (ou apprendre) la grammaire française avec une " fiche outil " - et enfin, pratiquer avec des jeux et des activités variés (corrigés) [mots mêlés, mots croisés, différences, mots secrets, jeux de mémoire, dictées express, labyrinthes, dictées à trous, dessiner, mener l'enquête, jeux des contraires, puzzles de mots... ] Les plus : - 10 quiz de culture générale en fin d'ouvrage - des fichiers audio MP3 à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses - Le vocabulaire étudié correspond aux thématiques lexicales du niveau A2 du CECRL. N'hésitez plus, améliorez vos connaissances et vos compétences en français Langue étrangère en jouant, tout simplement !

Par Bahja charlotte Royer
Chez Ellipses

|

Auteur

Bahja charlotte Royer

Editeur

Ellipses

Genre

Français langue étrangère (FLE

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Français langue étrangère. Le FLE en jeux ! niveau A2

Bahja charlotte Royer

Paru le 02/06/2026

180 pages

Ellipses

16,50 €

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