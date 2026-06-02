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Droit international privé

François Mélin

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L'actualité du droit international privé (DIP) en 2026 est marquée par une volonté d'harmonisation européenne accrue (preuves numériques) et une adaptation aux nouvelles formes de mobilité . Quels sont les atouts de cette nouvelle édition ? Accessible et pédagogique, il offre une approche structurée qui rend cette discipline complexe plus facile à assimiler. L'ouvrage couvre toutes les thématiques essentielles, en intégrant les réformes législatives et jurisprudentielles les plus récentes. Enrichi d'un index alphabétique et d'une bibliographie sélective, il facilite la recherche d'informations et l'approfondissement des connaissances. Etudiants, professionnels du droit ou toute personne désireuse de comprendre les enjeux de cette matière y trouveront un outil efficace et pratique. Grâce à sa structure méthodique et son contenu rigoureusement actualisé, ce livre constitue une référence incontournable pour appréhender les défis du droit international privé et réussir ses examens ou sa pratique professionnelle.

Par François Mélin
Chez Gualino Editeur

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Auteur

François Mélin

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit international privé

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Droit international privé

François Mélin

Paru le 02/06/2026

268 pages

Gualino Editeur

22,50 €

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