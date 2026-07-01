Toute l'histoire du film Cars 3 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Le célèbre Flash McQueen est de retour sur les circuits de la Piston Cup ! Mais la présence de nouvelles voitures de course plus modernes et plus performantes que lui va le pousser à se remettre en question. Pour prouver qu'il a toujours sa place sur les pistes, Flash peut compter sur Cruz Ramirez, une coach pleine d'enthousiasme, qui rêve elle aussi de victoire.