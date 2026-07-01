Toute l'histoire du film Cars 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et Martin la dépanneuse sont de retour pour de nouvelles aventures ! Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde. Mais la route du championnat est pleine d'imprévus, surtout lorsque Martin se retrouve entraîné dans une folle aventure d'espionnage...