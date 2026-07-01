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#Album jeunesse

Cars 2

Xxx, Pixar, Disney

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Toute l'histoire du film Cars 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et Martin la dépanneuse sont de retour pour de nouvelles aventures ! Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde. Mais la route du championnat est pleine d'imprévus, surtout lorsque Martin se retrouve entraîné dans une folle aventure d'espionnage...

Par Xxx, Pixar, Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx, Pixar, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Cars 2

Xxx, Pixar, Disney

Paru le 01/07/2026

96 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017868262
9782017868262
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