Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Coloriages mystères - Bisounours Tome 2

Eugénie Varone

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Bisounours reviennent dans ce second tome pour encore plus d'amusement ! Grognon, Grosveinard, Grosfarceur, Grosjojo, Groscascou... Les Bisounours sont tous présents pour t'emmener vivre des aventures incroyables. Glissant sur un arc-en-ciel ou sur des patins à roulettes, explorant l'espace à bord de leur bus ou dégustant des pâtisseries en tout genre, tu ne t'ennuieras jamais à leurs côtés ! Suis les codes couleurs pour révéler 50 scènes inédites plus mignonnes et colorées les unes que les autres. Colorie les chiffres et découvre l'image ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - PROFITE D'UN MOMENT DE DETENTE avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGES MYSTERES - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - un format 300 mm x 215 mm pour donner vie à des univers fantastiques PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Eugénie Varone
Chez Hachette

|

Auteur

Eugénie Varone

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coloriages mystères - Bisounours Tome 2 par Eugénie Varone

Commenter ce livre

 

Coloriages mystères - Bisounours Tome 2

Eugénie Varone

Paru le 01/07/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017378051
9782017378051
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.