Coloriages mystères - Bisounours Tome 2

Les Bisounours reviennent dans ce second tome pour encore plus d'amusement ! Grognon, Grosveinard, Grosfarceur, Grosjojo, Groscascou... Les Bisounours sont tous présents pour t'emmener vivre des aventures incroyables. Glissant sur un arc-en-ciel ou sur des patins à roulettes, explorant l'espace à bord de leur bus ou dégustant des pâtisseries en tout genre, tu ne t'ennuieras jamais à leurs côtés ! Suis les codes couleurs pour révéler 50 scènes inédites plus mignonnes et colorées les unes que les autres. Colorie les chiffres et découvre l'image ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - PROFITE D'UN MOMENT DE DETENTE avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGES MYSTERES - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - un format 300 mm x 215 mm pour donner vie à des univers fantastiques PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges