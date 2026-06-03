Au secours de la sirène

Une, deux, trois... Princesses : une formule magique et un royaume enchanté ! Manon, Jade et Léa profitent d'une visite à l'aquarium pour s'échapper vers le port du royaume des princesses. Alors qu'elles voguent en mer Turquoise, elles découvrent un message dans une bouteille : la sirène aux écailles de diamant est prisonnière des pirates ! Grâce au capitaine de la flotte royale, les trois amies vont trouver un stratagème pour faire diversion auprès des pirates... et sauver la sirène ! Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.