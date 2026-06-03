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#Roman jeunesse

Au secours de la sirène

Géraldine Collet, Line Paquet

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Une, deux, trois... Princesses : une formule magique et un royaume enchanté ! Manon, Jade et Léa profitent d'une visite à l'aquarium pour s'échapper vers le port du royaume des princesses. Alors qu'elles voguent en mer Turquoise, elles découvrent un message dans une bouteille : la sirène aux écailles de diamant est prisonnière des pirates ! Grâce au capitaine de la flotte royale, les trois amies vont trouver un stratagème pour faire diversion auprès des pirates... et sauver la sirène ! Dès 6 ans. A lire seul(e) ou accompagné(e). Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.

Par Géraldine Collet, Line Paquet
Chez Play Bac

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Auteur

Géraldine Collet, Line Paquet

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Au secours de la sirène

Géraldine Collet, Line Paquet

Paru le 03/06/2026

32 pages

Play Bac

5,99 €

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Scannez le code barre 9791070161906
9791070161906
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