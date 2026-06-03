Le temps des ombres La légende de la guerre de Cent Ans

1429. Le royaume vacille, Orléans suffoque, l'ombre avance. Alors que les Anglais jouent leur dernier coup pour abattre Charles VII, Astarzel révèle enfin sa puissance et menace d'anéantir tout ce qui subsiste. Une prophétie demeure, fragile lueur dans la nuit, mais l'élue manque à l'appel. Kalas et Eléonore s'engagent alors dans une course désespérée où chaque révélation les rapproche du gouffre. Parviendront-ils à sauver le royaume de France de l'effondrement ? Le temps des ombres s'achève. Une ultime flamme brave les ténèbres. Le nom qu'elle porte pourrait bien traverser les siècles.