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Blush T08

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Momoka et Kametani décident de visiter leur futur campus quand une soudaine tempête de neige les force à passer la nuit à l'hôtel. A la fois intimidés et très excités par cette occasion de mieux se découvrir, ils sont de plus en plus entreprenants. Sauf que le frère de Kametani débarque et les sépare vertement. Il colle ensuite Momoka plus que de raison et tente même de se l'accaparer. Il a l'air particulièrement troublé par la jeune fille. Qu'arrive-t-il à ce don Juan qui ghoste habituellement ses conquêtes sans le moindre remord ? !

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Blush T08

Paru le 03/06/2026

176 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043307713
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