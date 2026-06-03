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Four Knights of the Apocalypse T21

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La joute de l'Annwn bat son plein. Parmi les combattants du bloc A, Percival, Mystery Package, Deirdre et Nasciens se sont qualifiés pour la seconde phase de la compétition. Angharad et Donnie ont été éliminés. Pour le bloc B, Gawain a remporté dignement la victoire mais Howzer peine face à Balin, le détenteur du pouvoir "Invincible". Quelle sera l'issue de l'affrontement de ces deux hommes forts ? ! Il reste deux matchs : qui seront les huit participants encore en lice à la fin de ce premier jour ? La pression monte... mais tous ignorent qu'une ombre menaçante plane sur le tournoi...

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Four Knights of the Apocalypse T21

Paru le 03/06/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043305979
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