L'agenda S'organiser en famille à la maison

L'agenda indispensable pour réduire la charge mentale parentale. ENCOURAGE LA COMMUNICATION FAMILIALE - FAVORISE L'AUTONOMIE DES ENFANTS - REDUIT LA CHARGE MENTALE PARENTALE Pratique et habillé de couleurs vives, cet agenda peut se glisser dans votre sac ou trouver sa place chez vous afin que chacun puisse accéder aux informations qui faciliteront l'organisation et la communication dans la maison. Mémoriser les emplois du temps de chacun, organiser les temps libres, penser à remplir le frigo, ne pas oublier les rendez-vous médecin-dentiste-coiffeur-vétérinaire et autres, prévoir les tours de vaisselle sans pleurs ni grincements de dents, préparer comme il se doit l'anniversaire du petit dernier et le voyage de classe du plus grand, planifier les week-ends et les vacances... D'un seul coup d'oeil, vous visualisez la semaine entière. Vous avez accès aux adresses et numéros de téléphone indispensables, aux dates de vacances par zone et à l'emploi du temps. Semaine après semaine, il rythme l'année scolaire.