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Un Grand Week-end à Stockholm

Collectif, Hachette tourisme

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Un guide pour découvrir Stockholm et son archipel, ses jardins, son lac et même sa plage. - Gamla Stan, coeur historique de Stockholm à l'architecture médiévale avec ses ruelles pavées, son Palais royal et ses salons de thé ; - Vaxholm, île de pêcheurs reconvertie en station balnéaire à seulement 1h en bateau de la capitale, ses plages de sable fin, ses falaises rocheuses et ses forêts de pins ; - Découvrez tous les quartiers de Stockholm et bien sûr nos adresses préférées, nos expériences uniques et des activités nature : - nos spas favoris, pour un moment détente. - les meilleurs spots pour un fika, la pause-café à la suédoise. - des boutiques d'artisanat local pour rapporter une touche de design scandinave à la maison. - des adresses d'hébergements insolites pour dormir dans un cockpit ou sur un bateau. - les astuces pour se promener d'île en île en kayak ou piquer une tête dans un lac, après un traditionnel sauna au coeur d'un parc naturel.

Par Collectif, Hachette tourisme
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Suède

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Un Grand Week-end à Stockholm

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 01/07/2026

192 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017368342
9782017368342
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