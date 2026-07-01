Revivez vos plus belles émotions de cinéma avec l'histoire du film, racontée plan par plan, dans un album graphique inédit ! - Dans ce grand livre relié de 48 pages, retrouvez l'histoire incontournable du classique Disney : Le Livre de la jungle. - Ce bel album illustré retrace les moments clés, qui ont été entièrement redessinés à l'aquarelle. - Cet ouvrage, qui se lit à la façon d'une BD, reprend les dialogues originaux du film, pour replonger au coeur de ce récit iconique. Dès 6 ans. L'histoire : Mowgli, le petit d'homme élevé par les loups, ne craint pas le danger. Pourtant, lorsque le redoutable tigre Shere Khan revient rôder, il est temps pour lui de retourner vivre parmi les siens. Accompagné de la panthère Bagheera et de l'ours Baloo, il entame alors un incroyable périple dans la jungle.