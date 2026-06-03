200 quiz pour les Super Futés 10 ans

Des blocs de 200 questions-réponses pour se tester et apprendre en s'amusant ! 200 questions-réponses pour éveiller la curiosité des enfants sur tous les sujets qui les passionnent et leur faire découvrir le monde en s'amusant ! Au recto : des questions ouvertes, à choix multiples ou des " Vrai ou faux ? ". Et les réponses au verso ! Des questions parfaitement calibrées aux enfants de l'âge de 10 ans. Pour tester ses connaissances dans ses thématiques préférées : FRANCAIS MATHEMATIQUES VOYAGE DANS LE TEMPS DECOUVERTE DU MONDE SCIENCES ANIMAUX SPORTS ET LOISIRS ART ET LITTERATURE ANGLAIS CULTURES DU MONDE
Par
Sandra Collet, D'hiver Charlotte Chez
Hugo et Compagnie
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