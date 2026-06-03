100 jeux du monde pour Super Futés 7-9 ans

Des blocs de 100 jeux pour faire travailler ses méninges ! Des jeux sur le thème des pays et drapeaux du monde pour voyager et apprendre en s'amusant ! Différences, cherche et trouve, doubles, labyrinthe, rébus, avant-après, pêle-mêle, sudoku, puzzle, bizarreries... mais aussi des exercices d'ombres, de logique, des jeux de nombres, de lettres et de mots. + tous les drapeaux du monde ! 100 super jeux pour activer ses méninges ! Des jeux parfaitement adaptés aux 7-9 ans.