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Une fille si féline - vol. 05

Akinoko

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Sa voisine a tout d'un chat... Minato Seno, élève de seconde, a un objectif en tête : devenir ami avec sa voisine de table, la dénommée Nekozane. Quelque peu gêné par sa conduite lors des préparatifs du tournoi de l'école, il tente tout de même de se rapprocher de sa camarade de classe, qui semble peu à peu se réchauffer à son contact. Un jour, dans sa maladresse, Seno se blesse. Il fait alors la connaissance de l'oncle de Nekozane, infirmier au sein de son lycée. Ce dernier lui fait une révélation des plus inquiétantes...

Par Akinoko
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Akinoko

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Manga

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Une fille si féline - vol. 05

Akinoko

Paru le 03/06/2026

168 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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