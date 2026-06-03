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Abel et le seigneur démon

Mosae Nohara

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Dans le royaume de Roseblade, la reine Retina est enlevée par un mystérieux chevalier en armure et entraînée au-delà d'une porte étrange. Son fils Abel, deuxième prince dans l'ordre de succession, n'hésite pas une seconde : pour sauver sa mère, il conclut un pacte avec l'ambitieux démon Lion. Après avoir franchi la porte, Abel part à la recherche de la reine... avant de réaliser qu'il a basculé dans le monde des démons, un univers aussi hostile qu'inconnu. Nous sommes très heureux de retrouver Mosae Nohara, un auteur que nous accompagnons depuis plusieurs années, notamment connu pour From the Red Fog et pour avoir dessiné le manga BEM. Cette série en deux tomes (sa dernière oeuvre en date) propose un récit de fantasy qui reprend les codes fondateurs du genre, tout en affirmant la tonalité très personnelle du mangaka. A travers une plongée dans un univers démoniaque foisonnant, le récit installe une tension constante et captive le lecteur jusqu'à la dernière page. Au-delà de l'aventure et des combats, Abel, le seigneur démon raconte avant tout la quête intime d'un fils prêt à tout pour sauver sa mère.

Par Mosae Nohara
Chez Panini comics

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Auteur

Mosae Nohara

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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Abel et le seigneur démon

Mosae Nohara

Paru le 03/06/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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