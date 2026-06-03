Agnès la Chevaleresse - tome 01

Un album humoristique d'heroic fantasy qui introduit une héroïne méga badass dans l'univers Fluide Glacial ! Agnès n'est pas une princesse comme les autres. Au diable les robes et les manières... Elle rêve d'armures étincelantes, de combats glorieux et d'aventures au grand galop ! A ses côtés, Gérard chevalier du dimanche et loser patenté l'accompagne bon gré mal gré. Car la destinée d'Agnès n'a rien d'ordinaire : elle est la seule à avoir arraché de la roche l'épée magique de Gunthar. L'unique élue de la prophétie. Son devoir est clair : accomplir la Quête. Et affronter le plus terrible des monstres... le dragon Gorzola. Avec Agnès la Chevaleresse, Damien Geffroy signe son premier récit en auteur complet et choisit d'entrer en scène par la grande porte : celle de l'épopée ! Cette aventure d'heroic fantasy teintée d'humour est un voyage au long cours, savoureux, trépidant et délicieusement drôle.