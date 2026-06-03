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Agnès la Chevaleresse - tome 01

Damien Geffroy

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Un album humoristique d'heroic fantasy qui introduit une héroïne méga badass dans l'univers Fluide Glacial ! Agnès n'est pas une princesse comme les autres. Au diable les robes et les manières... Elle rêve d'armures étincelantes, de combats glorieux et d'aventures au grand galop ! A ses côtés, Gérard chevalier du dimanche et loser patenté l'accompagne bon gré mal gré. Car la destinée d'Agnès n'a rien d'ordinaire : elle est la seule à avoir arraché de la roche l'épée magique de Gunthar. L'unique élue de la prophétie. Son devoir est clair : accomplir la Quête. Et affronter le plus terrible des monstres... le dragon Gorzola. Avec Agnès la Chevaleresse, Damien Geffroy signe son premier récit en auteur complet et choisit d'entrer en scène par la grande porte : celle de l'épopée ! Cette aventure d'heroic fantasy teintée d'humour est un voyage au long cours, savoureux, trépidant et délicieusement drôle.

Par Damien Geffroy
Chez Fluide Glacial

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Auteur

Damien Geffroy

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

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Agnès la Chevaleresse - tome 01

Damien Geffroy

Paru le 03/06/2026

64 pages

Fluide Glacial

17,90 €

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Scannez le code barre 9791038209671
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