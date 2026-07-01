Ephémère L'intégrale . Edition collector

Si Romy s'est laissé convaincre par sa meilleure amie de la suivre pendant trois mois aux Etats-Unis, c'est pour recoller les morceaux de son coeur. Si Thomas s'est permis de mettre sa carrière de jeune quarterback professionnel en pause, c'est pour prendre du recul sur les évènements passés. Mais quand la tentation et l'amour se lient à la célébrité, les choses se compliquent. Et quand le coeur et l'esprit oublient leur objectif premier, personne ne peut en sortir indemne. Entre espoir, désir et mensonges, l'été promet d'être éternel.