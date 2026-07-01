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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Ephémère L'intégrale . Edition collector

Ema Dinkel

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Si Romy s'est laissé convaincre par sa meilleure amie de la suivre pendant trois mois aux Etats-Unis, c'est pour recoller les morceaux de son coeur. Si Thomas s'est permis de mettre sa carrière de jeune quarterback professionnel en pause, c'est pour prendre du recul sur les évènements passés. Mais quand la tentation et l'amour se lient à la célébrité, les choses se compliquent. Et quand le coeur et l'esprit oublient leur objectif premier, personne ne peut en sortir indemne. Entre espoir, désir et mensonges, l'été promet d'être éternel.

Par Ema Dinkel
Chez Hachette

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Auteur

Ema Dinkel

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Ephémère L'intégrale . Edition collector

Ema Dinkel

Paru le 01/07/2026

800 pages

Hachette

26,90 €

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Scannez le code barre 9782017343875
9782017343875
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