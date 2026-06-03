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Pourquoi l'IA fragilise la démocratie et comment y remédier

Mark Coeckelbergh

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Polarisation du débat politique, discrimination, surveillance des peuples, aide aux politiques répressives, altération de la qualité de l'information... L'IA est-elle devenue un outil de manipulation politique et de répression ?? La démocratie est-elle en danger ?? Et pouvons-nous faire quelque chose pour y remédier ?? Cet ouvrage met au jour les principaux risques que l'IA, telle qu'elle est actuellement utilisée et développée, fait peser sur la démocratie, la liberté et l'égalité. Comment pouvons-nous rendre la démocratie plus résistante face à l'IA ?? Et, plus positivement, que peut faire l'IA pour la démocratie ?? Mark Coeckelbergh plaide non seulement pour des techno­logies plus respectueuses des libertés, mais aussi pour de nouvelles institutions politiques et un renouveau de l'éducation, afin de garantir que l'IA favorise, plutôt qu'elle n'entrave, le bien commun au XXIe siècle.

Par Mark Coeckelbergh
Chez Hermann

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Auteur

Mark Coeckelbergh

Editeur

Hermann

Genre

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Pourquoi l'IA fragilise la démocratie et comment y remédier

Mark Coeckelbergh

Paru le 03/06/2026

182 pages

Hermann

18,00 €

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