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Un Grand Week-end à Dublin

Collectif, Hachette

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Vivez un séjour inoubliable à Dublin grâce à ce guide de format poche ultra complet ! - Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : faire du paddle le long du Grand Canal Dock, observer biches et daims au coeur de Phoenix Park, visiter une distillerie en pleine ville... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : les meilleurs irish breakfasts, les stands de fish n'chips, les plus beaux pubs traditionnels, les boutiques de designers irlandais... - Des expériences 100% dublinoises : s'essayer au football gaélique avec un coach sportif, goûter à l'étonnante association huîtres-Guinness, partir en transports en commun à la plage dans la baie de Dublin... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant visites culturelles et échappées dans des parcs, jolies boutiques, pauses dans un pub. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable.

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Irlande

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Un Grand Week-end à Dublin

Collectif, Hachette

Paru le 01/07/2026

192 pages

Hachette

10,95 €

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