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#Album jeunesse

Cherche et trouve avec la famille Oukilé - Globe-trotter

Béatrice Veillon, Elena Iribarren

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La Famille Oukilé aux quatre coins du monde Découvrez un grand album où Flore, Nestor, leurs parents et Opié voyagent à travers l'Himalaya, le Sahara, l'Ecosse, l'Amazonie, le Grand Nord et l'Australie. Entre Cherche et trouve, pages documentaires et jeux bonus, chaque destination offre un carnet de voyage avec infos pratiques, souvenirs, herbiers, dessins et photos. Un grand format pour une immersion totale De grandes pages pleines de détails et d'illustrations foisonnantes, qui font de chaque décor un véritable paysage miniature. Un voyage ludique et éducatif, parfait pour s'évader sans quitter la maison. Une collection à succès Avec de nombreux lecteurs conquis et une série plébiscitée pour sa qualité, cette nouvelle édition de La Famille Oukilé promet de ravir petits et grands.

Par Béatrice Veillon, Elena Iribarren
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Béatrice Veillon, Elena Iribarren

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres personnages

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Cherche et trouve avec la famille Oukilé - Globe-trotter

Béatrice Veillon, Elena Iribarren

Paru le 03/06/2026

40 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

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