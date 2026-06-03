Sept tribus se partagent le monde connu. Chacune est guidée par un druide-magicien et possède sa propre pierre dressée magique, qui s'apparente à un menhir gigantesque. Abriel, apprenti druide magicien, a un don unique : il est capable de communiquer avec les morts juste avant qu'ils ne partent rejoindre leurs ancêtres. Un jour, la pierre dressée de sa tribu disparaît, laissant le village affaibli. Abriel, accompagné de sa mentor et de ses amis, part à sa recherche, loin de se douter qu'il va devoir affronter une créature maléfique vieille comme le monde... Une fantasy épique... Suivez la quête d'Abriel, un jeune héros aux pouvoirs balbutiants, alors qu'il doit sauver son village ! Apprenti magicien, dragons, créatures du chaos, combats épiques, prophétie... Les Pierres Dressées est la BD parfaite pour les fans d'Harry Potter et du Seigneur des anneaux... . signée par un duo de choc ! Une série scénarisée et dessinée par les frères Matthieu et Antoine Brivet, deux fans de fantasy qui maitrisent le pouvoir des histoires ! Un one-shot généreux et immersif, dont la magie transparait dans l'illustration.