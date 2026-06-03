Sur leurs traces

Les coïncidences n'existent pas. Jérémy Bouscarat est infirmier à l'hôpital Lariboisière. Une nuit, alors qu'il fume devant les urgences, une voiture pile face à lui. Au volant, une femme en état de choc ; à l'arrière, deux enfants blessés par balle. Lorsque le commandant Alexane Laroche arrive sur place, la mère est introuvable. Pourquoi s'est-elle évaporée dans la nuit ? Pour la flic démarre une course contre la montre ; pour l'infirmier, une quête obsessionnelle qui le transformera à jamais. Qui des deux aura le fin mot de l'histoire ? A propos de l'autrice Pétronille Rostagnat est une auteure française de romans policiers. En dix romans, elle s'est imposée comme l'une des voix incontournables du polar français. Récompensée par le Prix Cognac 2022 pour J'aurais aimé te tuer et par le Grand Prix Iris Noir Bruxelles 2023 pour Quand tu ouvriras les yeux, elle voit aujourd'hui plusieurs de ses titres en cours d'adaptation audiovisuelle. "Une fois de plus, Pétronille Rostagnat nous prouve son talent et sa maîtrise du suspense ! Une réussite ! " Jérôme Loubry