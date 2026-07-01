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Le meurtrier n'est pas Xavier

Roxane de Berjerac

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Xavier a été déclaré coupable du meurtre de la présidente du Salon international du Félin. Pourtant, aucune preuve ne permet d'affirmer cela. Thomas décide de mener une enquête : il réunit 15 indices et 45 000 noms dans un carnet. Mais Thomas a disparu, laissant derrière lui cette affaire sans réponse. C'est à vous que revient désormais la mission de trouver le véritable meurtrier pour innocenter Xavier. 45 000 SUSPECTS. 15 INDICES. 1 SEUL VERITABLE MEURTRIER. RELEVEREZ-VOUS LE DEFI ?

Par Roxane de Berjerac
Chez Hachette

|

Auteur

Roxane de Berjerac

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Le meurtrier n'est pas Xavier

Roxane de Berjerac

Paru le 01/07/2026

224 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017295464
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