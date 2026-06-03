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#Roman francophone

L'été des secondes chances

Sarah Morgan

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Et si cet été était l'occasion de tout recommencer ? Selon Lily, Dune Cottage, la maison isolée du cap Cod, semblait l'endroit idéal pour ça. Elle pensait sérieusement pouvoir fuir ses erreurs en s'y installant, et ainsi oublier la déception de ses parents face à l'abandon de ses études de médecine. Mais tout vole en éclats lorsque la propriétaire des lieux, Cecilia, soixante-quinze ans, débarque à l'improviste... suivie par son petit-fils Todd. Il est l'homme qui fait battre en secret le coeur de Lily. Celui qui hante ses nuits depuis l'adolescence... Et qu'elle ne peut pas aimer. Car Todd est fiancé à une autre. Coincée entre ses regrets et un désir brûlant qu'elle n'ose avouer, Lily doit choisir : continuer de fuir ou enfin oser vivre l'histoire d'amour et la vie dont elle a toujours rêvé. Tropes : #slow burn. Niveau d'intensité : 1/4 Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par AUDREY HAROS. A propos de l'autrice : Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.

Par Sarah Morgan
Chez HarperCollins France

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Auteur

Sarah Morgan

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'été des secondes chances

Sarah Morgan

Paru le 03/06/2026

450 pages

HarperCollins France

18,50 €

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