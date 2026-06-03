Saint Bonaventure (1274), franciscain, cardinal et docteur de l'Eglise, fut l'un des esprits les plus lumineux du XIIIe siècle, disciple de saint François d'Assise. Pourtant, sa pensée et sa sainteté restent encore méconnues du grand public chrétien. Au-delà de la simple biographie, à la croisée de l'histoire, de la théologie, de la spiritualité, cet ouvrage réalise une immersion vivante dans l'époque du Docteur séraphique. A travers un récit finement documenté de sources exactes, l'auteur fait revivre Bonaventure comme homme de Dieu, maître spirituel, et penseur majeur et toujours actuel de l'Eglise. Outre la grande précision historique de la biographie, cet ouvrage nous conduit à un itinéraire intérieur. Il nous convie à marcher aux côtés de Bonaventure tout au long de sa vie dans son cheminement vers Dieu. Il tend un miroir au lecteur qui l'invite à entrer en dialogue avec lui et à interroger, à son tour, sa propre quête. Marc Ozilou, docteur en philosophie, est spécialisé dans la théologie médiévale et reconnu pour ses travaux sur saint Bonaventure et pour la traduction de textes fondamentaux du Moyen Age.